Elmas, esordio con la Macedonia e poi l'avventura con Spalletti

Elmas domani fa l'esordio agli Europei con la Macedonia del Nord contro l'Austria. Il centrocampista del Napoli è una delle stelle della sua nazionale ed è passato alla storia con il gol del 2-1 che regalò la vittoria contro la Germania.

Un punto fermo per la Macedonia del Nord e per il Napoli. La sua nazionale partecipa per la prima volta agli Europei, per centrare la qualificazione sarà importante partire nel migliore dei modi in un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati