Un annuncio già atteso quello del rinnovo di tre azzurri come, Mario Rui e Elmas , notizia che ha dato il via ai tanti rinnovi che il club azzurro deve concretizzare in queste settimane. «Il rinnovo è la prova che ilcrede molto in lui.è in vacanza in Macedonia in questi giorni, l’ho incontrato e si è detto molto felice per la nuova firma» ha svelato il ct della nazionale macedone. «Si sta impegnando, insieme al resto della squadra azzurra, per raggiungere importanti obiettivi».«Perè importante avere continuità e quest’anno può dirsi soddisfatto perché ha avuto un minutaggio elevato, Gattuso ha dovuto far ruotare molto i giocatori e fare dei cambi» ha continuato a Radio Kiss Kiss Angelovski. «Per me lui può diventare uno dei migliori delda centrocampista o da esterno sinistro, perché ha qualità importanti. Con la Macedonia l’ho schierato anche da esterno ed ha realizzato anche due gol perché è molto bravo nell’uno contro uno, è veloce, bravo tecnicamente».