Sedovesse alzare bandiera bianca contro il Barcellona, una delle soluzioni già in testa asi chiama Eljif Elmas. «Lui è sempre a disposizione, ha già ricoperto quel ruolo contro l'Inter, èa completa disposizione» ha detto il suo agente George Gardi. «Nasce mezz'ala, gli piace giocare in verticale, ma può ricoprire diverse posizioni, ha la fiducia del mister, Gattuso lo ha già dimostrato e gli ha sempre dato spazio».Contro iluna sfida da sogno. «Non teme la concorrenza e secondo me può anche aumentare il minutaggio nella prossima stagione» ha continuato a Radio Marte. «Tutti i giocatori sognano di giocare questo tipo di partite, anche lui spera di avere la sua chance, se ce l'avrà, si farà trovare pronto».