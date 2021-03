Napoli, 20 milioni per Emerson: il Chelsea ha dato l'ok alla cessione

Resterà sul mercato anche Emerson Palmieri la prossima estate. L'italo-brasiliano, che sarà anche impegnato con la nazionale di Mancini ai prossimi Europei, è uno dei pezzi pregiati che i top club potranno contendersi visto che il Chelsea sembra intenzionato a non opporsi alle giuste offerte che arriveranno ai Blues.

Il club inglese valuta il terzino circa 20 milioni di euro, una cifra non spropositata e in linea con l'utilizzo fatto di Emerson fin qui. Sul calciatore c'è sempre il Napoli, secondo quanto riportato da The Sun, che da tempo cerca un interprete in quella zona di campo. Ma anche le due milanesi, con Inter e Milan interessate a rinforzarsi se ci fosse la giusta occasione.

