Il Napoli batte 3-2 l'Empoli e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Spezia, in programma il prossimo 19 gennaio.

L'Empoli si dispone bene e prova a impensierire subito Meret. Napoli con molte seconde linee cerca l'intesa tra i reparti. Ci prova Lozano con un gran tiro che impegna Furlan. Il Napoli prova a tenere il pallino del gioco ma i passaggi filtranti per gli attaccanti non sono del tutto precisi. I toscani ci provano i contropiede, ma sono sterili. E al 18' una grande iniziativa di Lozano pennella un cross per Di Lorenzo che di testa insacca il gol dell'ex. La risposta empolese arriva al 28' con Matos che in super rovesciata scheggia la traversa. Al 31' ci prova Elmas, nell'inedita posizione di sottopunta, devia Furlan. Poco dopo è Demme a tentare di testa: fuori. Poi la doccia fredda: l'Empoli non sta a guardare e al 33' Bajrami pareggia con un gran tiro laterale.

Troppo lento il Napoli; ci vuole più verticalizzazione per essere pericoloso. Ma un errore di Zappella favorisce Lozano al 38' che con una magistrale fucilata trafigge Furlan: 2-1. Termina così il primo tempo.

Nessun cambio nella ripresa, ma si scalda Insigne. L'Empoli prova a costruire dal basso, ma è il Napoli ad andare vicino al terzo con una sovrapposizione Politano-Di Lorenzo. Il palleggio azzurro è dei migliori, ci prova anche Politano da fuori; angolo. Petanga lì davanti non riesce per nulla a sfondare. Al 60' Entra Insigne per un buon Politano. Ma mentre il Napoli spinge, al primo tentativo dell'Empoli Bajrami segna un altro grande gol da fuori area: è 2-2. Entrano anche Fabian e Zielinski. Al 72' Lozano imbeccato da Insigne sfiora un gol da urlo, ma la palla non entra. Ci prova anche Fabian, ma Furlan è attento. Il nuovo vantaggio azzurro arriva al 77' con Petagna di destro dopo un tentativo di Rrahmani da angolo. L'Empoli non si rassegna, spinge ancora, complice una maggiore freschezza fisica. Il Napoli - che tra Spezia e stasera ha preso troppi gol - cerca di gestire. All'83' palo di Fabian dalla distanza. Moreo mette i brividi nel finale, tiro sopra la traversa. Entrano anche Llorente e Bakayoko. Il Napoli stringe i denti e riesce a qualificarsi.

NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme (42’ st Bakayoko), Lobotka (24’ st Fabian Ruiz); Politano (16’ st Insigne), Elmas (24’ st Zielinski), Lozano; Petagna (42’ st Llorente).

In panchina: 16 Contini, 25 Ospina, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 58 Cioffi. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2)

Furlan; Zappella, Viti, Casale, Terzic (40’ st Asllani); Ricci, Damiani, Haas (16’ st Cambiaso); Bajrami (40’ st Baldanzi); Olivieri (27’ st La Mantia), Matos (16’ st Moreo).

In panchina: 1 Brignoli, 12 Pratelli, 5 Stulac, 6 Romagnoli, 20 Fiamozzi, 43 Nikolaou, 65 Parisi. All. Dionisi.

ARBITRO: Giua di Olbia.

RETI: 18’ pt Di Lorenzo, 33’ pt Bajrami, 38’ pt Lozano, 23’ st Bajrami, 31’ st Petagna.

NOTE: ammonito Olivieri per gioco falloso. Calci d'angolo: 5-2 Napoli. Recuperi: 0’ pt e 3’ st.

