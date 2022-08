Napoli-Espanyol, Politano dà forfait: «E Kim Min-Jae giochi come balla»

«Kim fuori dal campo è spettacolare, speriamo lo sia anche in campo» scherza Matteo Politano, intervistato da Sky Sport prima dell'amichevole contro l'Espanyol di questa sera a Castel di Sangro che chiuderà il ritiro azzurro. «Purtroppo tornano i compagni in campo perché io non dovrei farcela a recuperare, però sicuramente è un buon test per mettere altri minuti nelle gambe. C'è ancora da crescere, il campionato si avvicina e penso ci sia ancora da lavorare, soprattutto per i nuovi calciatori che sono arrivati da poco».

«Penso sia un Napoli simile a quello dell'anno scorso. Magari con giocatori diversi, però i concetti sono sempre gli stessi» ha aggiunto Politano. «Sarà un Napoli competitivo, sono andati via tanti leader, ma qualcun altro prenderà il loro posto, come Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski, Osimhen. Sento parlare di un Napoli quinto o sesto in campionato, questo sarà da vedere: il nostro obiettivo è riconfermare almeno la Champions» ha concluso l'esterno azzurro.