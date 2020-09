LEGGI ANCHE

⭐️ Man of the Match, @Everton's Allan

73 touches

Completed 46/55 passes

8 x possession gained

4 tackles

3 clearances

2 interceptions

PL debut in Everton's 1st win v Tottenham since Dec 2012 pic.twitter.com/3DbMziepQu — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 13, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima partita e primo premio da Mvp del match per Allan , il centrocampista brasiliano ex Napoli che ha raggiuntoall'Everton. Nell'esordio vincente della nuova Premier League contro il Tottenham, l'ex centrocampista azzurro è stato insignito da Sky Sports del premio di miglior calciatore della gara, strappando consensi anche da parte dei nuovi tifosi.«A centrocampo abbiamo tanta qualità: André Gomes,, Allan molto bene, Doucouré che lavora a tutto campo» ha subito confessato Carlo Ancelotti , che Allan lo conosceva bene dopo un anno e mezzo die l'ha voluto fortemente all'. «Le combinazioni a centrocampo sono molto buone. La scorsa stagione avevamo tanti giocatori di qualità in mezzo al campo specialmente palla al piede, ma devi giocare a calcio anche senza palla».