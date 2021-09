Napoli, l'ex obiettivo James in Qatar: il colombiano ha detto sì all' Al-Rayyan

In tre stagioni, James Rodriguez ha cambiato completamente la sua carriera: era diventato l'obiettivo numero uno del Napoli all'arrivo in azzurro di Carlo Ancelotti, nelle ultime ore invece il colombiano lascerà l'Europa definitivamente (già da qualche giorno è lontano dall'Everton) per dire il definitivo sì all'Al-Rayyan SC, club che gioca in Qatar e che lo presenterà ai tifosi oggi.

Una parabola che sembra in discesa e senza troppa fortuna per James, che sembrava a un passo dall'arrivo in Italia nell'estate del 2018: il grande rapporto con Ancelotti lo rese uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma alla fine Carletto lo ritrovò solo nel 2020, con il passaggio all'Everton. Dodici mesi più tardi Ancelotti - che lo aveva allenato anche al Bayern Monaco - torna a Madrid e per James non c'è spazio nemmeno in Premier League, da qui il passaggio in Qatar sotto gli occhi anche del Paris Saint Germain: i francesi lo seguiranno con interesse, sperando magari nel suo ritorno anticipato in Europa.