Fabian Ruiz dimentica il covid. Lo spagnolo, dopo venti giorni di isolamento domiciliare insieme con la compagna ritrova il campo e anche i compagni di squadra del Napoli. Nel weekend le visite post-contagio non gli hanno permesso di essere a Genova in campionato, ma ci sarà domani sera a Bergamo per la Coppa Italia: «Allenarmi con i compagni è tutta un'altra cosa! Sono tornato!» ha scritto lo spagnolo sui social.

