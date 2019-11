LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in rampa di lancio, sì ma per lasciare i colori blaugrana. L'idillio tra il calciatore ed ilsi è concluso, Rakitic lascerà quanto prima la Liga e la dirigenza catalana è già al lavoro per assicurarsi la migliore cessione così come la migliore successione in mezzo al campo. Come confermato da Diario As nelle ultime ore, tra i nomi vagliati dal Barça anche quello di Fabián Ruiz , centrocampista azzurro per cui è pronta l'asta la prossima estate.Una vita da predestinato quella di Fabián che ora ha le due big di Spagna pronte a fare follie per lui. Il contratto con il Napoli è lungo e non prevede clausole rescissorie, ma di certo sia Barcellona chesi faranno sotto con De Laurentiis in estate per strapparlo all'azzurro. Sulla lista el Barcellona anche i nomi didella Juventus e Saúl.