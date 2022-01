Napoli-Fiorentina, Mertens l'unico azzurro che rimase vivo

In una sera fredda, buia e sterile, la Fiorentina e l'arbitro Giovanni Ayroldi pugnalano cinque volte il Napoli, come se fossimo in un racconto di Stephen King, e l'unico che riesce a uscire vivo pur rimanendo in campo fino alla fine dei supplementari è Dries Mertens. L'unica certezza. Nel Napoli oscuro che deve valorizzare Elmas e farlo giocare, che deve far riposare Juan Jesus, e far correre Axel Tuanzebe, il vecchio Mertens continua ad...

