I tifosi della Puteolana ancora oggi hanno un ottimo ricordo di Walter Vio (nella foto) nonostante siano trascorsi più di trent'anni da quando indossava la casacca granata. Preparatore atletico della Fiorentina, per lui quella di domani allo stadio Maradona è una gara particolare perché proprio in Campania quando era giocatore riuscì a togliersi tante soddisfazioni proprio alle falde della Solfatara.

Era un terzino di fascia, prelevato dal Sorrento, e voluto fortemente dal tecnico Faustino Canè, di cui lui era ritenuto un suo pupillo, nella stagione 1988-'89 nell'allora serie C2 che, poi, culminò al termine con la favolosa promozione in C1 dei diavoli rossi. Vio rimase a Pozzuoli per ben tre stagioni consecutive collezionando ben 88 presenze condite con una rete (realizzata al 38' del primo tempo il 21 maggio del 1989 in uno stadio Conte gremito all'inverosimile nella vittoriosa gara vinta per 2-1 contro il Trapani che sancì la promozione nella serie superiore). Un giocatore dal grande carisma, sempre attento e pronto in campo. Appese le scarpette al chiodo nel 1996 dopo l'ultima stagione a Trento decide d'intraprendere la carriera di allenatore. Così diventa assistente di Delio Rossi che segue alla Lazio dal 2006 al 2009. Ma il suo obiettivo è quello di diventare preparatore atletico cosa che farà, sempre seguendo Rossi, prima nel Palermo e, poi, alla Sampdoria. Nel 2018-19 l'incontro con Cesare Prandelli che lo porta con sè al Genoa. Quest'anno aveva iniziato con il Levico Terme, formazione che milita nel campionato di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Poi, l'11 novembre scorso arriva la chiamata di Prandelli che l'ha portato con se alla Fiorentina dove cura il tono atletico dei gigliati, tra cui l'ex napoletano Callejon.

