Il Napoli sposta ancora Folorunsho: nuovo prestito per l'azzurro

Due gol in questi mesi con il Pordenone, poi il nuovo prestito, stavolta un ritorno. Michael Folorunsho si trasferisce alla Reggina, la seconda volta in amaranto per il centrocampista nato a Roma e di proprietà del Napoli che cambia maglia a stagione in corso.

Oggi la definizione dell'affare con i calabresi, domani l'arrivo in città per la stretta di mano con l'allenatore Roberto Stellone, altro ex azzurro. Il cartellino di Folorunsho, però, resterà ancora del Napoli e in azzurro tornerà a fine anno. A inizio stagione, il centrocampista italiano era stato protagonista con la squadra di Luciano Spalletti prima di fare ritorno in B.