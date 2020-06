LEGGI ANCHE

In caso di partenza di, non così scontata questa estate, l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la difesa si chiama ancora Gabriel Magalhaes , centrale del Lille. Il club di De Laurentiis, secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, è disposto ad arrivare a, con il contratto in scadenza nel 2023: al brasiliano andrebbero 2 milioni netti a stagione, anche se la sua richiesta sarebbe di due e mezzo e c’è un tema relativo alle commissioni da risolvere.L'ultimo nodo da sciogliere sarebbe quello del posto da extracomunitario, un posto che ildovrebbe liberare prima di poter affondare il colpo.andrebbe a innovare un reparto che già accoglierà l'arrivo dial termine della stagione. La concorrenza sul brasiliano resta alta: alcuni club di Premier potrebbero tentare di convincere il calciatore ma il Napoli resta in pole position con il Lille per l'accordo.