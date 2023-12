Napoli, Garcia torna in panchina? Due piste in Turchia

Un mese di vacanze forzate, ma il futuro di Rudi Garcia potrebbe essere in panchina prima di quanto ci si aspetta. L'allenatore francese ha scelto di continuare in Europa dove per il momento potrebbero crearsi due diverse piste, entrambe in Turchia. La prima è stata quella che porta all'Adana Demirspor: la squadra di Balotelli, dopo l'addio a Kluivert, aveva preso in considerazione anche il francese ex Napoli, una opzione che però non sembra aver convinto Garcia.

Rudi è più propenso, infatti, a tornare in panchina direttamente il prossimo anno, concludendo da esonerato la stagione ora in corso. E la prossima estate si potrebbe riaprire la possibilità di allenare in Turchia, stavolta con il Galatasaray: secondo SporX, infatti, la dirigenza del club starebbe pensando proprio a lui per la prossima stagione nonostante l'esperienza breve e poco edificante con il Napoli di De Laurentiis.