Napoli, Lady Garcia saluta: «Ci vorremo ancora bene»

A quasi un mese di distanza dalla notizia dell'esonero del compagno Rudi Garcia, è Francesca Brienza a salutare ancora la città di Napoli.

«Perché questo è il pianeta delle parole e alla fine resteranno soltanto parole d'amore. Napoli bella, ci volevamo già bene e ce ne vorremo ancora» le parole su Instagram della giornalista che nei mesi di panchina dell'allenatore francese non lo ha però mai seguito in città a causa della gravidanza portata avanti in Francia.