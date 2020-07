LEGGI ANCHE

Bisogna saper trovare da soli le energie per motivarsi in questo finale di campionato, lo sa bene Gennaro Gattuso che tira le orecchie al suodopo il ko venuto fuori al Tardini. «Il primo tempo è stato al di sotto delle nostre qualità, siamo migliorati nella ripresa ma stiamo arrancando ultimamente. Stasera non avevamo attaccanti di ruolo, ci siamo sacrificati molto» ha detto l'allenatore azzurro a fine gara. «ha fatto meglio da esterno che da centrale, ovviamente, ma è andato bene. Ogni volta che gli avversari arrivano da noi ci fanno venire i pensieri. Stiamo girando tanti calciatori perché giochiamo ogni tre giorni, ma è un problema di tutti».Grande attenzione ai rigori assegnati. «Ci sta un errore dell’arbitro, ma connon siamo troppo fortunati. Ma non stiamo qui a fare polemiche e a recriminare, potevamo e dovevamo fare meglio» ha ammesso. «Problemi in difesa? Stasera non ricordo grandi tiri in porta del Parma, nessuna parata di Meret . Ma quando andiamo avanti ci mettono in difficoltà in ripartenza veloce. Sabato la partita assomiglierà a quella contro il, con il Sassuolo avremo un test importante. Non ci sto pensando, mancano ancora tre partite di questo campionato, c’è tanto tempo ancora. Sto facendo ruotare tanto i calciatori per gestire le energie, due settimane sono ancora tante, ma la rotazione ci sta e continueremo così».