Si doveva vincere e si è vinto, anche se con qualche difficoltà di troppo per il Napoli. «Sapevamo di poter faticare oggi, l'Europa ci ha fatto spendere tanto giovedì contro una squadra fortissima e la differenza la fa la squadra: con i cambi del secondo tempo la partita è cambiata» ha detto Gennaro Gattuso a fine gara. «Ci sta, anche se nel primo tempo abbiamo giocato malissimo, di poter soffrire in partite così».

LEGGI ANCHE Napoli, Giuntoli chiede continuità: «Con la Samp una partita delicata»

Lozano ancora protagonista. «Le caratteristiche di Hirving sono precise, lo scorso anno non riusciva a giocare nelle due fasi mentre quest'anno si è ritrovato» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Riesce a fare gol perché ne ha sempre fatti tanti, ma anche Politano sta facendo molto bene. È importante prepararsi sempre bene senza muso lungo ma con attenzione. Ranieri ha messo in campo una bella Samp, ci ha messo in difficoltà, nella però ripresa abbiamo reagito bene. I miei giocatori mi abbracciano? A volte mi vogliono bene, altre volte meno, ma perché a me piace essere sempre sincero con loro: a fine partita Fabian era dispiaciuto perché ha sbagliato partita, ma gli ho detto che si gioca tra tre giorni e c'è l'occasione di rialzarsi subito».

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA