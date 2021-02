Il baffo di Rino Gattuso di nuovo al centro dell'attenzione. Dopo le parole di sabato dopo Napoli-Juventus sul suo barbiere che «parla troppo», l'allenatore azzurro oggi è tornato in salone per un ritocco al look: «Non si può manco più scherzare, Carmine non parla mai, sono stato io a fare una battuta in televisione» ha detto col sorriso Rino.

LEGGI ANCHE Napoli, le proiezioni in classifica: ecco dove arriveranno gli azzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA