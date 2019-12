In programma il prossimo martedì, la sfida tra Napoli e Genk è fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti e chiuderà il Girone di Champions League. In attesa della trasferta napoletana, il sito ufficiale del club belga ha voluto mettere in guardia i propri tifosi dai potenziali "pericoli" che il viaggio in città potrebbe comportare. Un avviso ripetuto, in questi casi, ma che sembra eccessivo vista la correttezza della tifoseria napoletana in questa stagione europea.

LEGGI ANCHE Napoli, il Genk è fuori dalla Coppa: al Liverpool il derby con l'Everton

«I tifosi napoletani possono tendere imboscate e non sempre hanno una buona reputazione», si legge. «Per questo vi consigliamo di non andare in giro per la città con addosso i colori della squadra. Ognuno sarà responsabile del proprio comportamento, vi chiediamo di essere vigili e attenti durante la trasferta». All'andata, lo scorso ottobre, nessuno scontro è stato registrato tra le due tifoserie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA