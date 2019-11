LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sfida di ritorno in Champions League del prossimo dicembre non ci sarà Felice Mazzù sulla panchina del. Il club belga ha esonerato in queste ore l'allenatore italo-belga a seguito delle pessime prestazioni e dell'ultima sconfitta di domenica in casa contro il Gent.Ormai distante dalla vetta della classifica occupata invece un anno fa, il club ha comunicato l'allontanamento di, di origini calabresi, affidando la gestione tecnica temporanea della squadra all'altro italiano di origini Domenico Olivieri, dal 2017 vice del Genk.