Napoli-Genoa, elenco convocati: manca soltanto Tuanzebe

Tutti presenti per l'ultima volta dell'anno allo stadio Maradona. Luciano Spalletti convoca tutti gli azzurri a disposizione per il match Napoli-Genoa delle 15. Unico assente nella lista è Axel Tuanzebe: il difensore inglese (che non verrà riscattato dallo United a fine stagione) resterà a casa per l'ultima sfida stagionale a Fuorigrotta. Presenti tutti i calciatori in scadenza che potrebbero giocare l'ultima in azzurro in casa: Ospina, Ghoulam, ovviamente Lorenzo Insigne e anche Dries Mertens.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.