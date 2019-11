© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora fischi e contestazioni al termine della partita con il Geona. Un match in cui il Napoli avrebbe dovuto reagire e da cui invece, esce a testa bassa. Lo 0 a 0 testimonia di una crisi ancora in atto e che coinvolge tutti. Dalla squadra, all'allenatore, alla tifoseria.«Siamo delusi e senza speranze – commentano all'esterno dello stadio – per una squadra che non riconosciamo più. Non sappiamo di chi sia la colpa ma a questo punto, vista la mancanza di gioco e di schemi, crediamo sia di Ancelotti. Andrebbe sostituito perchè sta affossando una formazione che ha perso anima e mordente. Non ci sono scusanti per quello che vediamo in campo e adesso siamo arrivati al limite della sopportazione. Continuando di questo passo, rischiamo di non arrivare tra le prime sei e questo sarebbe il più grande fallimento degli ultimi anni. Non ce lo possiamo permettere. Siamo il Napoli ed è arrivato il momento di reagire e prendere decisioni per il bene di tutti».