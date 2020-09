© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherine, termoscanner, autocertificazioni e ombrelli. Sono questi i “simboli” del rientro dei tifosi allo stadio. Sette mesi di stop, dall’ultima partita e tanta voglia di ritornare a vedere il Napoli dal vivo.«L’importante è esserci - affermano in strada - e non importa che oggi sia una giornata di pioggia. Tornare a tifare il Napoli allo stadio non ha prezzo e speriamo che presto possa essere di nuovo la normalità. All’aria aperta non dovrebbero esserci grossi rischi e noi faremo di tutto per tenerci l’uno a distanza dall’altro. Oggi torniamo a respirare l’aria del San Paolo e speriamo di poterlo fare in allegria, con una la vittoria degli azzurri».