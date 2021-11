Titoli di coda. A fine stagione andrà via, mettendo fine alla sua avventura al Napoli. Ma Ghoulam non vuole andare via così, senza lasciare un rimpianto. Tornato dopo sei mesi in campo, dopo aver fatto i conti ancora una volta con una sfortuna senza fine, vuole lasciare il segno in questa stagione. Lo pretende da se stesso. Non ha mai dissipato il suo talento, è caduto e si è rialzato per ben tre volte.

E lo ha fatto con la voglia di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati