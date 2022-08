Napoli-Girona live dalle 18.30: è il penultimo test prima del via

Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti, sempre a Castel di Sangro, per l'amichevole con gli spagnoli del Girona per testare ancora lo stato di salute della squadra a pochi giorni dall'inizio del campionato.

La formazione ufficiale

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. All. Spalletti