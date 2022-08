Napoli-Girona, Spalletti soddisfatto: «Meret? È uno, ne serve un altro»

«Sono abbastanza soddisfatto, siamo entrati forti in campo, pressato bene e recuperato palla». Prima vittoria in abruzzo per il Napoli e Luciano Spalletti applaude la squadra azzurra: «Forse nella gestione palla e pulizia non siamo stati bravissimi, possiamo fare meglio. Abbiamo sbagliato passaggi facili, questo ha determinato che abbiamo dovuto fare più fatica. Va gestita meglio la palla per non disperdere energie. Abbiamo sbagliato dei movimenti facili in attacco, in situazioni che ce lo permettevano. Ma abbiamo creato palle gol».

«Dobbiamo andare a ragionare sul pressing alto: quando bisogna andare forti con cattiveria e quando siamo lunghi e dobbiamo concedere un po' di campo» ha continuato a Radio Kiss Kiss Spalletti al termine della gara. «Bisogna lavorare su questa squadra corta sempre, unita sempre. Stasera siamo arrivati fino al 65-67' con una formazione. C'è da arrivare fino al 90', anche se abbiamo cinque sostituzioni per dare ossigeno alla squadra». Da risolvere ancora la situazione legata a Meret: «Stasera ha fatto due buoni interventi, è stato benissimo in campo, ma è chiaro che noi per quanto riguarda il portiere, faremo doppi ruoli in tutte le parti e in tutti i reparti. Meret è uno, poi valuteremo un po' quel che c'è sul mercato».