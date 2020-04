LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro anni al, senza convincere mai a pieno, ma Samuel Umtiti è uno dei centrali difensivi più esperti in circolazione e con un palmares di tutto rispetto: vittorie in Francia, ine quel Mondiale vinto con la nazionale francese due anni fa. Oggi il suo nome finisce sul taccuino di Cristiano Giuntoli che l'ha visto da vicino al San Paolo due mesi fa e pensa a lui per sostituire il partenteUna telefonata trae Barcellona ci sarebbe anche già stata, riporta il quotidiano catalano Sport, con gli azzurri che hanno chiesto informazioni sul prezzo e sulle possibilità di acquistarlo la prossima estate: il calciatore, secondo la dirigenza blaugrana, è cedibile in estate, il prezzo richiesto prima dell'emergenza coronavirus sarebbe stato dima ora, necessariamente, sarà rivisto per difetto. Il Napoli tornerà in pressing quando e se la cessione di Koulibaly sarà definita, ma l'ostacolo è duplice: da una parte l'ingaggio di, che dopo il suo ultimo rinnovo percepisce circa 4 milioni di euro a stagione, dall'altra la volontà del calciatore che preferirebbe la permanenza in blaugrana e che sceglierebbe solo progetti ambiziosi.