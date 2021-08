Napoli-Hincapié, si fa sul serio: pronta l'offerta per l'ecuadoregno

Ora si fa sul serio. Il Napoli pensa a Piero Hincapié sempre più concretamente, con la voglia di portare a termine un colpo in prospettiva che segnerebbe anche il ritorno agli affari con il Sudamerica per il club di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri portano avanti i contatti con le parti già da un po' ma la concorrenza per il difensore continua a crescere.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, anche per questo Giuntoli - che lo segue già da un bel po' - ora avrebbe messo nel mirino anche la prima offerta per il difensore classe 2002 che si è già messo in mostra con la maglia del Talleres e quella della nazionale dell'Ecuador. Per lui venti presenze nell'ultima stagione con il club, prima della vetrina internazionale con la Copa America.