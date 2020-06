© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Napoli vuole rinnovare il contratto a Hysaj,sta portando avanti un’opera di convincimento con lui». Così Mario Giuffredi parla ai microfoni di Radio Marte sulla situazione relativa al suo assistito. Il terzino albanese, sempre in discussione negli ultimi mesi, ora sembra una pedina che può ancora dare tanto alla squadra: «A me farebbe anche piacere, ma chi deve essere convinto prima di tutto è il calciatore. Se il giocatore non è convinto è giusto che non si vada avanti».sta provando a farlo restare perché non è facile trovare di meglio se hai tre terzini che sono di livello importante» ha continuato Giuffredi. «Anche ieri sera dopo la partita il tecnico ha tentato di parlargli, ma la scelta spetta al Hysaj , è un po’ traumatizzato dall’anno e mezzo vissuto con. Multe? Il presidente è una persona intelligente e arriverà a una soluzione positiva per tutti. Aspetterà che i tempi siano maturi per agire».