Napoli, idea Gollini? Si valuta lo scambio con Sirigu

Non si arrestano le operazioni in casa Napoli per la porta a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, dopo l'affare sfumato del ritorno di Nikita Contini in azzurro - è passato alla Reggina in Serie B in prestito - il club starebbe pensando a Pierluigi Gollini, portiere classe 1995 che gioca alla Fiorentina.

L'ex Atalanta e Tottenham non trova spazio in viola: 9 presenze tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Numeri che potrebbero portarlo anche a cambiare aria. Alla Fiorentina ci andrebbe in cambio Sirigu: il secondo portiere azzurro, che non ha mai giocato fin qui in stagione, si è proposto anche al club viola per provare a trovare continuità in campo.