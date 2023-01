Napoli, tris con la Juve: la Primavera vince ancora 2-1

Non c'è due senza tre. Dopo la grande vittoria della squadra di Spalletti, anche il Napoli Primavera ha la meglio della Juventus: i giovani azzurri battono i bianconeri con un 2-1 che fa impazzire di gioia i presenti a Cercola. In gol Alastuey e Spavone, che hanno determinato la vittoria dei padroni di casa.



Una settimana magnifica per l'azzurro. Già, infatti, la Primavera aveva battuto a inizio settimana i pari età della Juve ma stavolta in Coppa Italia, in una partita densa di emozioni e vinta solo ai calci di rigore. Bottino pieno, quindi, in una settimana da sogno per il Napoli, che ora respira anche più serenamente in classifica con la squadra di Frustalupi.