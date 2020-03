LEGGI ANCHE

Le condizioni fisiche dinon offrono ancora garanzie certe per il futuro e allora ilsi sta guardando in giro per cercare un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo "Sport" gli occhi del dssono puntati sul francese Layvinche in questa stagione con la maglia delnon è riuscito a trovare troppo spazio. Il contratto del terzino è in scadenza e per tanto si tratterebbe di un affare a costo zero per il Napoli, che però dovrà battere la concorrenza di molti altri club di prima fascia in Europa.Sulle tracce di Kurzawa, infatti, ci sono anche, così comeche tra le società di serie A è quella più interessata al terzino francese che piace tanto al Napoli.