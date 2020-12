La ripresa degli allenamenti del Napoli è fissata per martedì a Castel Volturno dopo cinque giorni di break per le festività natalizie. E gli azzurri andranno poi avanti con la settimana tipo in vista della trasferta di domenica 3 gennaio a Cagliari, prima partita del 2021.

Gattuso ha già recuperato Lozano che ha giocato uno spezzone di partita contro il Torino dopo essersi ripreso in tempo record dal trauma contusivo alla gamba sinistra acccusato contro la Lazio all'Olimpico. Il messicano, quindi, giocherà a Cagliari.

In settimana verranno verificate le condizioni di Koulibaly che ha accusato un infortunio muscolare nella gara persa 2-0 dagli azzurri contro la formazione di Simone Inzaghi.

Appare molto difficile il recupero per la gara di Cagliari e se ne dovrebbe riparlare quasi certamente almeno per quella successiva in programma il 6 gennaio al Maradona contro lo Spezia. Situazione che verrà monitorata in questi giorni, non verranno corsi ovviamente rischi e Koulibaly rientrerà solo quando sarà al cento per cento: pronta quindi nuovamente la coppia centrale formata da Manolas e Maksimovic per la trasferta in Sardegna.

In settimana sono attesi anche Osimhen e Mertens, tutti e due hanno svolto un lavoro specifico di riabilitazione ad Anversa al centro Move to cure, di Lieven Maesschalk, ex fisioterapista della nazionale belga. Osimhen si infortunò con la nazionale nigeriana nel match di qualificazione di coppa d'Africa del 13 novembre contro Sierra Leone procurandosi in un scontro di gioco una lussazione alla spalla destra: la speranza del Napoli è di poterlo riavere a disposizione al più presto nel 2021, almeno per la panchina. Al suo rientro a Castel Volturno verrà fatto il punto della situazione per il rientro.

Mertens si è infortunato contro l'Inter al Mezza, distorsione di primo-secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale: il belga avrà bisogno ancora di un po' di tempo per il completo recupero, se ne riparlerà per la coppa Italia contro l'Empoli oppure per il match di campionato del 17 gennaio contro la Fiorentina. Difficile rivederlo in campo per le prime tre partite di gennaio contro Cagliari Spezia e Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA