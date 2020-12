Giorni di festa di Natale anche per i calciatori del Napoli, che hanno lasciato per un po' il campo dopo il deludente pareggio dello scorso mercoledì contro il Torino allo Stadio Maradona. Gattuso ha dichiarato il rompete le righe almeno per qualche giorno e gli azzurri si sono divisi, tra chi è rimasto in città e chi ha invece potuto raggiungere le proprie famiglie dentro e fuori dall'Italia. Tanti i baci azzurri sotto l'albero, dalla famiglia Insigne a quella Zielinski, rientrato in Polonia per l'occasione e in attesa di diventare papà.

Una famiglia speciale è quella di Dries Mertens: il belga e la compagna Kat sono rimasti in città e hanno pubblicato via social una foto in pigiama natalizio insieme con Juliette, la cagnolina che vive con loro a Napoli. Rientro a Roma in famiglia per Politano, anche Hysaj e Rrahmani sono rientrati in Albania e Kosovo per queste mini vacanze mentre Fabian ha mostrato ai tifosi sui social l'albero di Natale napoletano che ha messo su insieme con la compagna, la sorella e la nuova cagnolina di casa.

