LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iltorna a lavoro dopo il triangolare del 28 agosto e un giorno e mezzo di pausa concesso dal club tra sabato e domenica. Gattuso ritrova gli azzurri sul terreno di gioco dello Stadio Patini ma deve subito registrare un'altra assenza.Come riportato dal club sul sito ufficiale, infatti, Kostas Manolas ha lasciato il campo anzitempo per una leggeraIl difensore greco era stato impegnato anche in amichevole lo scorso venerdì, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.