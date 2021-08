Napoli, Petagna e Ghoulam in piscina: out Luperto, per Ounas solo palestra

Luciano Spalletti ritrova a Castel di Sangro un Napoli quasi al completo. Quasi. Perché l'infermeria azzurra, in realt, è ancora troppo piena di elementi in questa fase della stagione. Non solo gli ormai lungodegenti Dries Mertens e Hirving Lozano, raggiunti da Diego Demme una settimana fa, ma anche Andrea Petagna, Nikita Contini e Adam Ounas.

Per l'algerino, questo pomeriggio, lavoro in palestra e personalizzato in campo. Con lui anche Palmiero, centrocampista azzurro che si era fermato già a Dimaro per iun problema alla caviglia. Luperto, Petagna e Ghoulam hanno svolto lavoro in piscina lontani dal resto del gruppo, mentre Contini ha svolto terapie per il problema fisico che si porta dietro ormai da un po' di giorni.