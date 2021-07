Il Napoli torna a Castel Volturno: si rivede anche Ghoulam

Dopo i due giorni di riposo concessi al rientro da Dimaro, il Napoli è tornato questo pomeriggio ad allenarsi a Castel Volturno. La squadra agli ordini di Spalletti ha preparato la settimana che porterà alla amichevole di sabato in Germania contro il Bayern Monaco.

A Castel Volturno questa mattina si è rivisto anche Faouzi Ghoulam: il terzino algerino - che non era stato a Dimaro con la squadra - come da programma, ha proseguito la propria tabella personalizzata svolgendo prima parte del lavoro in palestra e seconda parte in campo. Domani doppia seduta per gli azzurri.