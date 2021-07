Napoli, infortunio per Ounas: trauma contusivo alla caviglia

Un grande impatto sul match - con due palle rubate e due assist per Osimhen nella ripresa - poi il brutto colpo. Adam Ounas entra nella ripresa di Bayern-Napoli ma non dura in campo nemmeno un tempo nonostante l’ottima prestazione a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato poco prima della fine della gara.

Secondo i primi esami effettuati al termine del match, per l’esterno algerino - che cerca spazio nel Napoli di Spalletti per la stagione che sta per cominciare - si tratta di un trauma contusivo alla caviglia destra, un infortunio che sarà analizzato meglio nelle prossime ore con la squadra di ritorno in Italia.