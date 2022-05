Napoli, Inler a largo Maradona: «Se amo il calcio è grazie a Diego»

Tour napoletano per chi Napoli la conosce bene come Gokhan Inler, centrocampista svizzero che ha vestito l'azzurro e che è tornato in queste ore in città. Dopo aver ritrovato Lavezzi e Cannavaro al Maradona ieri, il centrocampista oggi dell'Adana Demirspor ha fatto visita al Murales di Diego ai Quartieri spagnoli, regalando a chi si occupa del Largo Maradona anche la sua maglia numero 88 del club turco: «Se amo il calcio è grazie a Maradona, se ho scelto Napoli è grazie a Maradona».