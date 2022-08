Il Napoli insegue anche tra i tifosi: azzurri al 4° posto in Italia per fan

In Italia vivono oggi 24 milioni e 562 mila tifosi. Questi i numeri che vengono fuori dall'ultima ricerca periodica Sponsor Value di StageUp e Ipsos, uno studio nato nella stagione sportiva 2000/2001 e che considera nei suoi numeri l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani, come specificato da Calcio & Finanza. Numeri di certo in calo: nel 2018/2019, ultima stagione pre-pandemica, i tifosi erano 25 milioni e 234 mila. Nel 2020/2021, erano calati del -2,5% a quota 24 milioni e 602 mila. La rilevazione al termine della stagione 2021/2022 evidenzia un ulteriore calo dello 0,16%.

Dove si trova il Napoli nell'ideale classifica dei tifosi? Gli azzurri di De Laurentiis inseguono la vetta, trovandosi appena dopo il podio con 2.636.000 tifosi. La Juventus è ancora la squadra più amata del Paese con oltre 8 milioni ti fan, poi il Milan campione d’Italia, che nell’ultimo biennio ha registrato un incremento del +13% e raggiunge quota 4 milioni e 167 mila. L’Inter resta stabile a 3,9 milioni. Le prime tre della classifica da sole valgono circa il 67% dei tifosi in Italia.

Questa la classifica:

Juventus: 8.056.000;

Milan: 4.167.000;

Inter: 3.919.000;

Napoli: 2.636.000;

Roma: 1.818.000;

Fiorentina: 621.000;

Lazio: 520.000;

Torino: 450.000;

Atalanta: 314.000;

Bologna: 310.000;

Sampdoria: 242.000;

Hellas Verona: 196.000;

Monza: 190.000;

Lecce: 180.000;

Udinese: 179.000;

Salernitana: 135.000;

Sassuolo: 77.000;

Cremonese: 67.000;

Spezia: 67.000;

Empoli: 48.000.