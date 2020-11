Nonostante la brutta sconfitta di ieri sera al San Paolo contro il Sassuolo, il Napoli e Gennaro Gattuso possono abbozzare un sorriso: l'allenatore azzurro può ritrovare subito Lorenzo Insigne, il capitano che questa mattina a Castel Volturno ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo che si è ritrovato dopo il match.

A questo punto, ovvio pensare che Insigne rilanci la sua candidatura per le prossime gare: giovedì sera il Napoli sarà impegnato ancora una volta in Europa League in una trasferta che sulla carta può sembrare abbordabile contro il Rijeka, poi domenica prossima l'appuntamento a Bologna contro i rossoblu di Mihajlovic per il campionato.

