«Abbiamo fatto una grande gara e ci voleva dopo». Lorenzo Insigne mette la firma nel 2-1 dei suoi contro laal San Paolo e torna a sorridere dopo il ko contro l'Atalanta. «Abbiamo dato una giusta risposta, dobbiamo continuare su questi livelli, però ora».Un quasi filotto che lascia l'amaro in bocca. «Sappiamo gli errori di inizio stagione, ma da quando Gattuso è qui ci siamo rimessi in corsa» - ha continuatoa Sky Sport - «L'obiettivo è dare il massimo ora per partire al massimo il prossimo anno. Mi ha subito fatto sentire importante dandomi fiducia, mi sono messo a sua disposizione in fase offensiva e difensiva».