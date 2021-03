Napoli, Insigne è il migliore in Italia: nessun italiano come lui nel 2021

La vittoria contro il Bologna nel segno di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, dopo essere andato in gol contro il Sassuolo, regala la vittoria ai suoi con la doppietta contro i rossoblu di questa sera. Sono otto le reti nel 2021 per Insigne, nessun italiano è stato prolifico quanto lui in avvio di questo nuovo anno.

Con la maglia azzurra sono 103 le reti totali del napoletano: Insigne aggancia lo storico attaccante Antonio Vojak e si mette a -1 dalle reti di Edinson Cavani per entrare nella Top 5 della speciale classifica dei bomber azzurri di ogni tempo.

