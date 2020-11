Ha seguito la gara dal San Paolo, per stare accanto alla sua squadra, ma Lorenzo Insigne non ha potuto scendere in campo contro il Sassuolo per provare a evitare il brutto ko dei suoi. «Testa alla prossima e avanti tutta» ha poi scritto il capitano del Napoli ai compagni, provando a rincuorare i suoi in vista delle prossime importanti sfide.

© RIPRODUZIONE RISERVATA