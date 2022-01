Napoli-Inter sabato alle 18: ecco anticipi e posticipi degli azzurri

È stato varato oggi dalla Lega Calcio il calendario dei prossimi anticipi e posticipi della Serie A nelle prossime settimane. Il ritorno in campo dopo la sosta per il Napoli di Luciano Spalletti è fissato per domenica 6 febbraio alle 15, quando gli azzurri saranno impegnati contro il Venezia al Penzo. Poi l’incontro con l’Inter: i nerazzurri primatisti sono attesi a Fuorigrotta per il big match di giornata anticipato al sabato 12 febbraio alle 18, ultimo faccia a faccia prima delle sfide europee.

Il Napoli di Mertens e compagni, infatti, affronterà il Barcellona in Europa League il 17 febbraio (in Spagna) e poi al ritorno il 24, una settimana più tardi. Tra le due sfide internazionali, la trasferta in Sardegna contro il Cagliari dell’ex Mazzarri fissata per il lunedì 21 alle ore 19.