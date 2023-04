Serie A, il nuovo calendario: Napoli-Inter il 21 maggio alle ore 18

La Lega Serie A ha svelato oggi il calendario per due nuovi turni di questo finale di campionato. Il Napoli sarà impegnato contro il Monza in trasferta domenica 14 maggio alle ore 15. Mentre nel turno successivo - la 36ma giornata - gli azzurri di Spalletti se la vedranno con l'Inter di Simone Inzaghi al Maradona, in un big match che varrà tanto per i nerazzurri alle 18 di domenica 21 maggio.

Il calendario degli azzurri di questa settimana - dopo la sfida di questa domenica contro la Salernitana precedentemente prevista al sabato - si completerà con il match contro la Fiorentina a Fuorigrotta domenica prossima e l'infrasettimanale a Udine giovedì alle ore 20.45.

Il calendario 35° e 36° turno



Monza-Napoli 14 maggio ore 15.00

Napoli-Inter 21 maggio ore 18.00