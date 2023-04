Napoli, consegnata a Osimhen la mascherina dello scudetto

E’ pronta ad essere indossata la mascherina dello scudetto: è stata realizzata nell’ultima settimana dalle Officine Ortopediche Ruggiero, e consegnata ieri mattina al centro sportivo di Castelvolturno direttamente nelle mani del bomber del Napoli, la mascherina che quest’ultimo indosserà domenica pomeriggio se si materializzerà, con matematica certezza, la vittoria del campionato.

Una mascherina protettiva in fibra di carbonio diventata iconica e in questo caso caratterizzata da alcune effigi dall’alto valore simbolico. Sul lato sinistro in alto c’è lo scudetto tricolore con il numero 3 a ricordare le tre storiche vittorie del campionato da parte del Napoli (quella del 1987 e del 1990, nell’epoca Maradona e ovviamente quella di quest’anno in cui Osimhen è stato l’indiscusso protagonista). In basso c’è invece una sigla composta dalle iniziali del nome del calciatore, una V azzurra e una O con al centro i colori della Nigeria, patria del calciatore e il 9 della maglia che ne contraddistingue il ruolo nella squadra.

La mascherina è stata realizzata dai tecnici ortopedici Carlo Ruggiero e Bruno Carruba e dall’ingegnere Antonia Roberta Ruggiero.





«E’ intenzione di Osimhen – spiega il patron dell’azienda Roberto Ruggiero – spedire a fine campionato la mascherina in Belgio e metterla all’asta per devolvere il ricavato in beneficenza.