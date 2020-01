LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un Napoli che non vive il miglior momento di forma quello che si sta allenando nei primi giorni del 2020 a Castel volturno. Contro l'Inter, molto probabilmente, Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di qualche elemento importante della rosa napoletana come, che hanno svolto lavoro personalizzato questa mattina.Lavoro personalizzato e terapie per Kalidou Koulibaly , un mezzo sorriso per il cnetrale franco senegalese che è tornato almeno parzialmente sui campi del centro tecnico. L'ultimo forfait, però, è di: lo spagnolo non ha preso parte alla seduta mattuina di allenamenti per uno stato febbrile,spera di poterlo recuperare per la sfida all'Inter.