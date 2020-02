LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:02

L’Inter prima del Napoli. Nonostante un accordo col Verona che darebbe il via libera. È partita l’asta per, il 20enne di belle speranze ed ottime prestazioni che già fa vedere cose interessanti con la maglia dell’Hellas in questo campionato. Il giovane centrale è seguito da molti, in Serie a Napoli e Inter sono le squadre che più si sono fatte avanti con lui e con il club che lo gestisce.Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, fino alla prossima estate ci potrebbero essere nuovi inserimenti italiani e dall’estero, ma azzurri e nerazzurri vogliono giocarsi le carte fino in fondo. La base per l’asta sembra essere fissata a 20 milioni ma da Verona sono convinti che il prezzo può ancora lievitare nei prossimi mesi, soprattutto se il calciatore dovesse continuare a fare bene come sta facendo.